Celine Dion sta male, ma le sue condizioni di salute sembrano più preoccupanti del previsto. Questo è ciò che emerge dalla dichiarazione di un portavoce, un parente secondo alcune fonti, rilasciate al magazine francese Voici. Alcune settimane fa la cantautrice aveva comunicato ai suoi fan la sospensione dei concerti a causa di “persistenti spasmi muscolari”. Celine Dion, infatti, avrebbe dovuto tenere una residency a Las Vegas ma la sua salute l’ha costretta a rimodulare le sue priorità.

Dopo le prime dichiarazioni dell’artista e del suo staff, la sorella Claudette aveva rotto il silenzio e aveva spiegato:

“Ha 53 anni, la pre-menopausa, i cambiamenti ormonali che provoca, questa cosa non l’aiuta affatto. Glielo ripeto spesso: ‘Cerca di essere prudente con te stessa!’. So che è disciplinatissima e prudente ma il corpo fa comunque i suoi capricci, è bene ascoltarli”.

Tuttavia Claudette aveva rassicurato i fan dicendo che le condizioni non sono gravi e che “se fosse stato grave l’avremmo saputo e l’avremmo fatto sapere”. Nelle ultime ore, però, una fonte vicina al magazine Voici ha raccontato un’altra verità.

Celine Dion è seguita da un team di medici che la monitorano e curano costantemente, ma c’è dell’altro:

“Non riesce neanche ad alzarsi dal letto, né a muoversi, o a camminare. Soffre di dolori alle gambe e ai piedi che praticamente la paralizzano. È molto debole e ha perso molto peso. Se le cose non migliorano, potrebbe essere necessario fermarsi per diversi mesi, o addirittura un anno. Perché i suoi sintomi sono più preoccupanti del previsto”.

Il 1° novembre sui profili dell’artista è comparso un video in cui la vediamo ballare in salute, ma si tratta chiaramente di un filmato d’archivio. I fan, infatti, insistono nel chiedere quali siano le reali condizioni di salute della loro diva.

I suoi fan, infatti, avevano notato un eccessivo dimagrimento della cantante ma Celine Dion non si è mai spinta oltre il suo privato e non ha mai rilasciato dichiarazioni sulla sua salute. Le indiscrezioni comparse su Voici disegnano un quadro clinico complesso, sicuramente recuperabile ma che getta ancora più ombre sulla malattia che ha colpito la cantautrice. Celine Dion non sta bene, ma è comunque assistita costantemente per far sì che torni in salute e riprenda le sue forze.