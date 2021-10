Claudio Baglioni a Verissimo si racconta, a partire dalla sua esperienza alla conduzione del Festival di Sanremo. Raramente si trovano personaggi del mondo della musica e dello spettacolo intenzionati a non tornare più all’Ariston, ma è proprio questo il caso di Claudio Baglioni.

Interrogato da Silvia Toffanin, Claudio Baglioni a Verissimo spiega che non condurrebbe ancora il Festival. Nessuna esperienza traumatica da superare, semplicemente una riflessione. Sanremo è un’occasione speciale che non può essere ripetuta così spesso nella propria vita. Baglioni quindi è categorico: non lo rifarebbe.

“Il Festival è un’occasione speciale: è un lusso che uno può permettersi una o due volte al massimo. Credo proprio che non lo rifarei“, le sue parole su Canale 5. Il Festival della Canzone Italiana ha variato il suo significato nel corso degli anni e chi meglio di un artista del calibro di Baglioni può spiegarlo agli ascoltatori di Canale 5?

“Per alcuni musicisti della mia generazione, il Festival è stato un posto dove non bisognava andare. Lo guardavamo con un po’ di aristocrazia. Invece, negli ultimi anni ha ripreso la sua forza incredibile”, dice Baglioni, sottolineandone il grande prestigio. Se la musica torna protagonista per una intera settimana in Italia e ottiene milioni di consensi per 5 serate consecutive, lo si deve proprio a quel piccolo Teatro Ariston di Sanremo da dove parte tutto.

Baglioni lo ha condotto per due anni di seguito ed è stato anche direttore artistico in quelle due edizioni. Nel ricordarle, dice: “La prima volta mi sono nominato Direttore Artistico e la seconda Dirottatore, perché ho apportato delle modifiche”. A Baglioni si deve infatti quella di togliere l’eliminazione dei cantanti ma un’altra novità tornerà anche quest’anno: l’abolizione delle Nuove Proposte a febbraio per un Contest scorporato e anticipato da tenersi a dicembre.

Nei Festival di Baglioni, inoltre, ci sono stati casi degni di nota: Ultimo, Achille Lauro e Mahmood. “Questo è estremamente importante perché vuol dire che abbiamo portato Sanremo verso la musica che si ascolta e si apprezza”, conclude Baglioni. Nel suo futuro al momento tanti concerti.