Al Bano si ritira da Ballando con le Stelle 2021. Come un fulmine a ciel sereno e sui titoli di coda della puntata di ieri sera, ecco arrivare il grande annuncio riferendosi alla sua maestra di ballo: “Mi ritiro perché vorrei che lei andasse a farsi guarire perché altrimenti rischia di perdere una eccezionale carriera. Questo è il mio punto di vista. Ed io ci sto a bloccarmi a favore della sua salute e della sua arte. Non voglio sentirmi responsabile di niente. Mi prendo la responsabilità di andarmene via per lei”.

Proprio mentre Milly Carlucci stava annunciando lo spareggio finale tra Fabio Galante e Memo Remigi, Al Bano annuncia il suo ritiro da Ballando con le Stelle 2021 per via di quello che è successo ad Oxana Lebedew che ormai da settimane balla con difficoltà e con il tutore al piede. Anche lei ha subito condiviso l’idea di Al Bano e ieri sera ha ringraziato tutti: “Io voglio ringraziare la grande famiglia di Ballando con le Stelle che mi ha fatto sentire a casa, grazie davvero ad ogni singola persona. Vi amo e mi dispiace per ciò che è successo al mio piede”.

Applausi quindi per Al Bano che, nonostante il ritiro, non ha messo in crisi nemmeno Milly Carlucci che ha ringraziato il suo concorrente vip sperando di rivederlo ancora sul palco appena la sua ballerina potrà tornare su tacco 12. La cosa ha subito incuriosito tutti perché un annuncio del genere, arrivato in diretta, avrebbe colto di sorpresa tutti a cominciare dalla padrona di casa che, al contrario, sembrava già preparata e pronta a lasciare andare il suo concorrente. Ma perché?

La risposta è arrivata via social poco dopo e ha preso la forma di una lunga lista di concerti che vedrà Al Bano impegnato con Romina Power tra qualche giorno e per un paio di settimane in Polonia. C’è il suo ritorno sul palco per i concerti live dietro l’addio a Ballando con le Stelle 2021? Se volessimo essere cattivi…