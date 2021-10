Le foto della nuova serie del creatore di Peaky Blinders, Steven Knight, mostrano un primo sguardo ai nuovi ruoli delle star di Sex Education e Il Trono di Spade: Connor Swindells e Alfie Allen sono due dei tanti volti del nuovo dramma della BBC SAS: Rogue Heroes.

La nuova serie del creatore di Peaky Blinders è un dramma in sei parti ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale e incentrato su uno squadrone militare allo sbaraglio in servizio al Cairo nel 1941, in cui un giovane ufficiale (Connor Swindells, noto ai più per il ruolo di Adam Groff nella serie Netflix Sex Education) si inventa un metodo per invertire la tendenza durante il conflitto: la sua strategia consiste nel formare una propria squadra per infiltrarsi nelle linee nemiche e provocare il caos, permettendo così alla fanteria britannica di avere il sopravvento.

Nel cast della nuova serie del creatore di Peaky Blinders SAS: Rogue Heroes appaiono, tra gli altri, Alfie Allen di Game of Thrones, Sofia Boutella, Jason Watkins (The Crown), Tom Glynn-Carney (Dunkirk), Stuart Campbell (Baptiste), Virgile Bramly (Luther), Ralph Davis (Small Axe), Ian Davies (Game of Thrones), Moritz Jahn (Dark).

La nuova serie del creatore di Peaky Blinders è appena entrata in post-produzione dopo la fine delle riprese: BBC ha pubblicato le prime foto promozionali di SAS: Rogue Heroes, girata in Marocco e nel Regno Unito. Knight l’ha presentata come “la storia di una banda di soldati rinnegati che hanno usato arguzia e immaginazione tanto quanto la potenza di fuoco per fermare la marcia del fascismo attraverso il Nord Africa durante i giorni più bui della seconda guerra mondiale“, un racconto “allo stesso tempo ispirato dai fatti e fedele allo spirito di questa leggendaria brigata di disadattati e avventurieri“.