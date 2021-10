NCIS non va in onda su Rai2 dal 15 ottobre, dopo il finale di stagione trasmesso una settimana fa: il venerdì sera della rete sarà ora appannaggio dei medical drama come The Good Doctor e The Resident, che vanno in onda in prima visione rispettivamente con i nuovi episodi della quarta e della terza stagione.

NCIS non va in onda su Rai2 fino al prossimo anno: il finale aperto della stagione 18 sarà risolto già nella première della 19, con la scoperta del destino di Gibbs dopo l’attentato alla sua barca ad opera del serial killer che sta inseguendo. Per scoprire quale sarà la sorte del personaggio bisognerà attendere il 2022, con la programmazione italiana in prima visione di NCIS 19.

NCIS non va in onda su Rai2 prima della prossima primavera: in genere la rete trasmette gli episodi inediti verso la fine della stagione televisiva, per poi andare in pausa per l’estate e tornare con la seconda parte in autunno. Nel caso di NCIS 19, si tratterà anche dell’ultima stagione di Mark Harmon, protagonista e produttore esecutivo della serie, nei panni dell’agente speciale Leroy Jethro Gibbs: l’attore, volto storico della serie e pilastro del cast sin dal primo episodio della prima stagione, lascerà NCIS al quarto episodio, appena trasmesso negli Stati Uniti.

NCIS non va in onda su Rai2 ma la programmazione americana continua: CBS trasmette un episodio inedito ogni lunedì sera negli USA, insieme allo spin-off NCIS: Hawaii che ha appena ottenuto dall’emittente l’ordine per una stagione completa. NCIS andrà in onda per il resto della stagione cercando di sopravvivere alla mancanza del suo storico protagonista, dopo aver perso altri volti familiari come quelli di Ellie Bishop (Emily Wickersham, uscita dal cast dopo 8 stagioni perché incinta) e Jack Sloane (Maria Bello, uscita dopo tre stagioni al termine del suo contratto).