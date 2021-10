Honor 50 è da poco arrivato in Italia, ma è già protagonista di un taglio sul prezzo di listino. Vi ricordiamo che il dispositivo può essere già acquistato in preordine nelle nuance cromatiche Frost Crystal, Emerald Green, Midnight Black e HONOR Code al prezzo di 529,90 euro nella versione con 6GB di RAM e 128GB di storage interno, o di 599,90 euro per quella con 8GB di RAM e 256GB di storage. Lo sconto di cui vi parlavamo sopra vi consentirà di applicare un taglio di 50 euro sulle rispettive cifre inserendo il codice ‘AHIHONOR50‘ nel carrello, prima di finalizzare l’acquisto (in questo modo il prezzo scenderà rispettivamente a 479,90 e 549,90 euro).

Honor 50 è un dispositivo che si presenta davvero bene, mettendo a disposizione anche i servizi Google. Il device include uno schermo da 6.57 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, ed è spinto dal processore Snapdragon 778G 5G, con 6 o 8GB di RAM e 128 o 256GB di storage interno. La fotocamera posteriore è quadrupla con un sensore principale da 108MP. Non mancano la connettività 5G ed una batteria da 4300mAh (con supporto alla ricarica rapida a 66W). Il sistema operativo coincide con Android 11 e Magic UI 4.2, con integrazione dei servizi Google. Il produttore cinese è sul filo del rasoio adesso, vista la possibilità di tornare ad essere bannato negli Stati Uniti (le autorità locali stanno premendo affinché il presidente Biden inserisca nuovamente Honor nell’entity list, al pari di Huawei).

Come ricorderete, Honor ha faticato tanto per evitare lo scenario, separandosi perfino dalla casa madre in tempi non sospetti. In ogni caso, Honor 50 ha a disposizione i Google Mobile Services, quindi su questo modello in particolare non ci sono affatto problemi. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.