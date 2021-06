Manca poco al lancio degli Honor 50, di cui torniamo a parlarvi per fare il punto della situazione in vista della presentazione ufficiale, che ricordiamo essere fissata per il prossimo 16 giugno. Come riportato da ‘phonearena.com‘, Honor 50 Pro, il modello più avanzato della serie, dovrebbe essere equipaggiato con il processore Snapdragon 778G 5G di Qualcomm, ed avere uno schermo AMOLED da 6.72 pollici con un foro collocato nell’angolo in alto a sinistra per il contenimento della fotocamera selfie da 32MP e di un sensore secondario da 12MP. La fotocamera posteriore dovrebbe contare quattro sensori, di cui il principale da 108MP, accompagnato da un ultra-grandangolare da 8MP, un sensore macro ed uno di profondità, entrambi da 2MP. Honor 50 Pro dovrebbe essere alimentato da una batteria da 4000mAh, con supporto alla ricarica rapida a 100W (ci aspettavamo francamente di più dall’unità energetica di questo modello, anche se è ancora presto per tirare le somme, attendiamo almeno il giorno della presentazione).

Honor 50 dovrebbe costare meno, ed essere spinto dal processore Snapdragon 778G 5G, con schermo OLED da 6.57 pollici. Il device includerà la stessa fotocamera anteriore di Honor 50 Pro, rinunciando però a quella secondaria. Confermata la configurazione quadrupla del comparto fotografico posteriore, anche se probabilmente diverso da quello del modello Pro. La batteria dovrebbe salire a 4300mAh, con ricarica rapida a 66W.

Ci sarà anche Honor 50 Lite, meglio conosciuto come Honor 50 SE 5G, spinto dal processore MediaTek Dimensity 900 5G, con batteria da 4000mAh e supporto alla ricarica rapida a 66W (oltre che ad includere un display LCD da 6.78 pollici). La fotocamera posteriore dovrebbe essere tripla, con un sensore principale da 100MP, un ultra-grandangolare da 8MP ed uno macro da 2MP (la fotocamera selfie arriverà a 16MP). Se, come pensiamo, gli Honor 50 dovessero includere i servizi Google, allora ne vedremo delle belle.