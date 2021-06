La presentazione della serie Honor 50 è attesa per il 16 giugno, come ormai era già stato reso noto dal produttore cinese attraverso un video teaser ufficiale (l’argomento è stato trattato in questo articolo). L’attenzione intorno a questi dispositivi è tanta, dal momento che probabilmente sanciranno il ritorno dei servizi Google. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, adesso conosciamo qualche dettaglio in più per quanto riguarda i comparti fotografici dei rispettivi modelli: Honor 50 Pro dovrebbe montare un sensore principale da 108MP (apertura f/1.8), mentre Honor 50 un sensore da 50MP (con la stessa apertura). Ad entrambi non mancherà il supporto all’intelligenza artificiale, per rendere perfetto ogni scatto e ripresa.

Honor 50 e Honor 50 Pro si equipaggeranno con i processori Qualcomm: il primo arriverà con lo Snapdragon 778G, mentre il secondo con lo Snapdragon 888. Il rilancio del marchio ormai è cosa certa: la vendita di Honor da parte di Huawei ne ha, senza dubbio, risollevato le sorti, anche e soprattutto per il ritorno in corsa dei servizi Google, che troppo pesavano sulla valutazione complessiva dei prodotti. Tornare a fare affari con le aziende americane è stato e sarà fondamentale per la crescita di Honor come realtà indipendente rispetto a Huawei, che, a propria volta, non ha potuto fare altro che cedere il sub-brand per via del ban USA che purtroppo lo teneva attanagliato in una morsa.

A questo punto, siamo proprio curiosi di capire come Honor 50 si presenterà, e se il produttore cinese andrà incontro ai propri utenti anche per quanto riguarda il prezzo di vendita dei dispositivi, che speriamo mantengano uno standard non troppo pretenzioso (cosa che potrebbe pesare troppo sul rilancio del brand). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.