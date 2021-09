Risale a giugno scorso l’ufficializzazione in Cina della nuova serie Honor 50, destinato ad arrivare presto anche in Europa. Il prossimo mese il dispositivo verrà annunciato in chiave internazionale, come dimostra il fatto che Honor 50 5G sia già stato inserito nel portale tedesco dell’azienda cinese, rivelandone anche le configurazioni disponibili (6GB di RAM e 128GB di memoria interna, 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione). Honor 50 potrà essere acquistato nelle colorazioni Midnight Black, Frost Crystal, Emerald Green, oltre che nella speciale nuance cromatica HONOR Code, annunciata dal 27 ottobre.

Non sappiamo ancora dirvi niente sui prezzi di vendita, che immaginiamo verranno comunicati durante l’evento di fine mese prossimo (bisognerà avere ancora un po’ di pazienza). Il produttore cinese dovrebbe lanciare anche Honor 50 Lite, che monterà una fotocamera principale da 64MP e connettività 4G LTE (mancherà probabilmente il 5G). Localmente, la serie degli Honor 50 si compone dei modelli Honor 50 5G, Honor 50 Pro 5G e Honor 50 SE 5G. In Europa i device eseguiranno Android 11 con i servizi Google a seguito.

Ci teniamo a specificare questa cosa data la minaccia che sembra incombere sull’OEM, che potrebbe ancora essere inserito nella lista nera del governo americano (ve ne abbiamo parlato in questo articolo), facendolo tornare esattamente al punto di partenza, e rendendo la separazione da Huawei praticamente inutile (perderebbe, infatti, la possibilità di utilizzare i servizi Google, cosa per cui ha tanto lottato). Questo sarebbe un vero smacco per Honor, inutile dirlo: nulla è stato ancora deciso, bisognerà aspettare di capire quale sarà il verdetto da parte degli organi americani preposti (di cui qualcuno è d’accordo al ban di Honor, e qualcuno no). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.