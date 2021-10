In Italia ha finalmente messo piede il nuovo Honor 50, con a bordo i servizi Google (Android 11 con Magic UI 4.2). I preordini partiranno il 1 novembre, con prezzi da 529 euro. Il terminale integra le connettività 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, USB-C, jack per le cuffie da 3,5mm e NFC per i pagamenti contactless, oltre ad essere spinto dal processore Snapdragon 778G 5G con 6/128GB e 8/256GB. Honor 50 include uno schermo OLED da 6.57 pollici (curvo 75°) con risoluzione FHD+ a 392ppi e frequenza di refresh rate a 120Hz. Il device ha il lettore di impronte digitali integrato sotto lo schermo, e vanta il supporto dualSIM.

La fotocamera posteriore si compone di un sensore principale da 108MP (apertura f/1.9), un ultra-grandangolare da 8MP (apertura f/2.2), uno di profondità da 2MP (apertura f/2.4) ed un altro macro, ugualmente da 2MP (apertura f/2.4), con EIS e videoregistrazione fino a 4K a 30fps. La fotocamera frontale presenta un sensore singolo da 32MP (f/2,2, FOV 90°, video fino a 1080p a 60fps). La batteria di Honor 50 ha una capacità di 4300mAh con supporto alla ricarica rapida SuperCharge a 66W.

Le dimensioni generali ammontano a 159,6×73,76×7,78mm, distribuite in un peso di 175 gr. Il device, nelle colorazioni Emerald Green, Midnight Black e Honor Code con logo Honor sulla cover posteriore, ha un prezzo di 529 euro per il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria interna, e di 599 euro per quello da 8GB di RAM e 256GB di storage, nelle nuance Midnight Black e Frost Crystal. I preordini saranno aperti dal 1 novembre sul sito ufficiale, mentre dal 12 lo si potrà acquistare anche su Amazon e nei negozi Vodafone, TIM e WindTre. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.