A novembre si terrà un concerto per Stefano D’Orazio a Taranto. L’evento omaggerà la vita e l’eredità artistica del compianto batterista dei Pooh, scomparso il 6 novembre 2020 e oggi grande assente della musica italiana.

Il concerto per Stefano D’Orazio a Taranto

Recentemente Red Canzian ha espresso il desiderio di un premio dedicato all’amico e collega scomparso per il Festival di Sanremo, e non mancano le occasioni in cui Roby Facchinetti e Dodi Battaglia ricordano D’Orazio come un fratello e un validissimo compagno d’avventure. L’8 novembre 2021 alle ore 21 presso il Teatro Orfeo si terrà un concerto tributo allo storico batterista.

Sul palco, inoltre, sarà presente la batteria originale di D’Orazio che nel 2017 fu acquistata da I Palasport, l’unica tribute band dei Pooh ufficialmente riconosciuta a selezionata dai diretti interessati in una severa selezione avvenuta in occasione del quarantennale della band, durante il quale – oltre ai 4 componenti – erano presenti anche Mario Luzzato Fegiz e Don Mazzi.

L’evento si chiamerà Ricordo DI Stefano D’Orazio – Palasport & Friends ed è stato presentato questa mattina, durante la conferenza stampa, dal sindaco di Taranto Fabiano Marti, dal direttore artistico dell’Orfeo Adriano Di Giorgio e dai componenti de I Palasport.

Gli ospiti

Tanti saranno gli ospiti che si alterneranno sul palco: Giuseppe Di Gioia, la Scuola Di Teatro Orfeo, Francesco Ferrara, la tribute band del rocker di Zocca Vasconnessi e tanti altri. Durante il concerto per Stefano D’Orazio a Taranto, inoltre, interverrà anche Silvia Di Stefano, la figlia della cantante Lena Biolcati che nel 1986 partecipò a Sanremo con il brano Grande Grande Amore scritto per lei proprio da Stefano D’Orazio.

Il concerto si terrà a favore dell’AIDO (Associazione Italiana per la Donazione di Organi Tessuti e Cellule). Alcune ore prima, alle 17, la moglie di D’Orazio Tiziana Giardoni presenterà Tsunami, il libro postumo del compianto batterista, nel foyer del teatro.