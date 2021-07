Ci sarà mai un Premio Stefano D’Orazio a Sanremo? Red Canzian lo vorrebbe, e sicuramente non solo lui. L’ex bassista dei Pooh si è confessato in un’intervista a Rolling Stone nella quale ha parlato della sua opera pop Casanova e, inevitabilmente, della band e del batterista scomparso.

Il mancato tributo al Festival

Per Red Canzian un Premio Stefano D’Orazio a Sanremo sarebbe un’opportunità per riparare il mancato tributo di quest’anno. Inizialmente, infatti, nell’ultima serata della kermesse Fiorello avrebbe dovuto cantare Uomini Soli e Red Canzian aveva comunicato con entusiasmo quella novità a Tiziana, la moglie del compianto batterista.

L’omaggio, però, non era andato in onda e per questo Red non nasconde la sua amarezza. Fiorello lo aveva chiamato per spiegargli che il tributo a D’Orazio era stato tagliato per questioni di tempistiche. “Bisognava pensarci prima e dedicargli tre minuti”. Nessuna frecciatina ad Amadeus né a Fiorello, ma un punto a sfavore degli autori del Festival.

Stefano D’Orazio è morto nel novembre 2020, pochi mesi prima del Festival, per questo Red Canzian si aspettava un piccolo spazio per l’amico e collega scomparso. Una “gaffe”, così la chiama Red senza dare un’accezione negativa a quella mancanza. “Può succedere”, dice. “Non so come funziona la TV”, aggiunge.

Un Premio Stefano D’Orazio a Sanremo

“Ne sarei contento”, dice Red Canzian incalzato sulla possibilità di indire un Premio Stefano D’Orazio a Sanremo. I premi più ambiti, dopo quello della vittoria assoluta del Festival, sono il Premio Mia Martini della critica, il Premio Lucio Dalla della stampa ma anche il TIMmusic e Sergio Endrigo per la migliore interpretazione.

“Ecco, sarebbe lo step successivo dopo la gaffe, e dico gaffe senza nessuna voglia di essere cattivi, perché Amadeus era veramente desolato. Non ci ho visto né cattiveria né malafede, ma se nella prossima edizione gli dedicassero un riconoscimento sarei contento”.

Cosa premierà, il Premio Stefano D’Orazio a Sanremo? Le ipotesi sarebbero tante, ma staremo a vedere come si svolgerà la prossima edizione: potrebbe essere rivolto ai batteristi delle band in gara o alle band in generale, le possibilità sono tante.