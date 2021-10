Simona Ventura a Sanremo 2022? Le piacerebbe ma in corso non c’è (per ora) alcuna trattativa. La conduttrice, tuttavia, si rende disponibile per tornare sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, dopo la rinuncia forzata dello scorso anno.

Ai microfoni di Today.it, Simona Ventura confessa i suoi desideri per il 2022: le piacerebbe tornare al Festival della Canzone Italiana.

Avrebbe dovuto essere sul palco di Sanremo nel 2021 ma ha dovuto fare i conti con il Covid-19 e ha dovuto rinunciare, rifiutando la proposta di Amadeus. Adesso a lui rivolge un appello: è disponibile, perché non invitarla nuovamente?

La Ventura ha dovuto dare forfait proprio a causa del covid-19 ma si dice pronta a rispondere “presente” se Amadeus e la direzione artistica dovessero nuovamente coinvolgerla: “Sono totalmente dalla parte di Amadeus e Fiorello. Se vorranno io sono di nuovo qui, sperando bene”.

Simona Ventura a Sanremo 2022 potrebbe così recuperare quel ruolo tanto atteso e al quale ha dovuto rinunciare quest’anno dopo essere risultata positiva al Covid in seguito ad un tampone di controllo che avrebbe dovuto darle il lasciapassare per il teatro Ariston.

In previsione della partecipazione al Festival, si era detta emozionata di tornarci diversi anni dopo l’esperienza alla conduzione. Era il 2004 quando calcò lo stesso palco da conduttrice, quando alla direzione artistica c’era Tony Renis.

Intervistata da Repubblica, aveva ricordato: “Alle 10 meno cinque andavo in chiesa per ritrovare serenità prima di venire in conferenza stampa. Ricordo che poi il venerdì e il sabato ci siamo ripresi, Paolo Bonolis aveva detto di no, mi misi a lavorare a testa bassa; prima le donne non avevano tante possibilità. Non ci pensai troppo: Sanremo è un treno che non passa facilmente”.

E quel treno adesso vorrebbe che facesse nuovamente fermata nella sua stazione nel 2022, per salirci a bordo dopo la sofferta rinuncia del 2021.