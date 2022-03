In questi giorni stiamo vedendo spesso scorrere in tv il promo di Ultima Fermata o, meglio, l’annuncio dei casting per il nuovo programma estivo che avrà il centro i sentimenti. Nelle scorse ore però abbiamo scoperto qualcosa di più al riguardo e, soprattutto, il fatto che al timone potrebbe esserci proprio Simona Ventura. Chi segue Maria de Filippi e i suoi programmi sa bene che la conduttrice è stata già protagonista di una fortunata edizione di Temptation Island Vip salvo poi tornare in Rai dove ad accoglierla ci sono stati una serie di flop, e ora?

Secondo le ultime novità sembra proprio che toccherà a Simona Ventura tornare alla corte di Maria de Filippi e, in particolare, alla conduzione di Ultima Fermata, programma destinato al prime time di Canale5.

Ad annunciare questo ‘prestito’ della Rai a Mediaset è stata la stessa Simona Ventura che in un colpo solo, via social, ha annunciato il suo arrivo al timone del programma e poi lo stesso show che, per molti, potrebbe addirittura prendere il posto di Temptation Island.

La Ventura ha scritto: “Ebbene si! Con mia grande gioia ‘accetto l’invito’ 😂 dì #mariadefilippi (che ringrazio infinitamente insieme alla #fascinopgt) ad essere testimone dì #ultimafermata in partenza su #canale5! Grazie alla #RAI per avermi concesso questo ‘prestito‘, a #mediaset per la fiducia”.

Dopo l’incontro al top tra Simona Ventura e i programmi di Maria de Filippi, chi meglio della bionda conduttrice avrebbe potuto raccontare di coppie ferme ad un bivio, pronte a scegliere se andare avanti in due o tornare sui propri passi? Al momento non sappiamo altro del programma ma sicuramente andrà in onda in estate nel prime time di Canale5.