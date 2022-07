Simona Ventura a Sanremo 2023? Avrebbe dovuto partecipare al Festival ma è stata costretta a rinunciare all’ultimo minuto a causa della positività al Covid-19. Ora si torna a parlare della possibilità di Simona Ventura a Sanremo 2023, in seguito ad una telefonata che l’ha vista protagonista con Chiara Ferragni.

L’influencer ed imprenditrice digitale è già stata confermata da Amadeus per il prossimo Festival della Canzone Italiana. Sarà sul palco nella prima e nell’ultima serata ovvero quelle di martedì 7 febbraio e di sabato 11 febbraio 2023. Il direttore artistico ha iniziato a svelare i tasselli di cui si andrà a comporre il suo puzzle il prossimo febbraio e tra questi spunta il nome di Chiara Ferragni, un personaggio molto seguito ed apprezzato sia in Italia che all’estero.

Nota anche per essere la moglie del rapper Fedez e la mamma di Leone e Vittoria Lucia Ferragni, Chiara sarà una delle co-conduttrici che calcheranno il Teatro Artiston di Sanremo al fianco di Amadeus ma non sarà l’unica sul palco. Ci saranno altre protagoniste femminili che si aggiungeranno a lei per portare un po’ di rosa all’Ariston.

Tra queste, quante sono le possibilità di vedere Simona Ventura a Sanremo 2023? Tutto è ancora da vedere. Amadeus sta mettendo su il suo cast proprio in questi giorni, ma novità e comunicazioni sugli ospiti potrebbero giungere fino al prossimo febbraio. Intanto tutto tace. Simona Ventura non ha ricevuto inviti ufficiali da parte della direzione artistica e la telefonata con Chiara Ferragni è arrivata solo ed esclusivamente per fornire qualche consiglio.

Per Chiara sarà la prima volta a Sanremo, Simona invece ha esperienza sia all’Ariston che in diversi altri programmi TV. Abituata alle luci dei riflettori del piccolo schermo, è stata contattata dalla Ferragni per qualche consiglio in vista della sua apparizione al Festival. Le due si sono incontrate e hanno trascorse del tempo insieme, come documentato sui social.