I marciapiedi in Corea del Sud presentano delle strisce LED all’altezza degli attraversamenti pedonali. Che diavoleria sarà mai? Come riportato da ‘independent.co.uk‘, l’iniziativa è figlia di una sperimentazione avviata nel 2019 dall’Istituto statale di ingegneria civile e tecnologia edilizia, servita per abbassare al minimo i tanti sinistri stradali occorsi in prossimità degli attraversamenti pedonali (a quanto pare davvero tanti). L’obiettivo è quello di salvaguardare l’incolumità degli ‘smombie‘, vale a dire quegli utenti che vagano per strada senza distogliere lo sguardo dal proprio smartphone (purtroppo succede sempre più spesso).

Le strisce di LED sui marciapiedi sparsi in Corea del Sud hanno un funzionamento che richiama quello dei semafori: il LED diventa verde quando è possibile attraversare l’incrocio senza correre pericoli, mentre si tinge di rosso nel momento in cui non si può attraversare la strada. C’è anche una modalità per cui la striscia di LED lampeggia per mettere in guardia le persone dell’imminente transizione dal verde al rosso, catturando lo sguardo del pedone. Il governo sudcoreano vuol anche fare di più, inviando allo smartphone degli utenti impegnati ad attraversare la strada una notifica di allerta in caso di traffico.

Un’iniziativa lodevole, che determinerà senz’altro una riduzione degli incidenti stradali in prossimità degli attraversamenti pedonali, molto spesso causati dalla disattenzione degli smombie, troppo presi dai propri smartphone per rendersi conto di mettere in pericolo la vita (come pure degli automobilisti, in alcuni casi, soprattutto per distrazione, anch’essi responsabili di ferimenti e morti per incidenti). Una soluzione da tenere monitorata con attenzione, e che speriamo possa essere sperimentata anche altrove, magari anche in Europa (nemmeno da noi c’è da scherzare su questa questione). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.