Grave incidente per Eva Henger mentre insieme al marito Massimiliano Caroletti. La coppia è rimasta coinvolta in uno scontro frontale mentre si trovava nei pressi di Kaposvar, in Ungheria, paese d’origine dell’attrice. Per il momento la dinamica dell’accaduto è ancora in fase di ricostruzione.

Incidente per Eva Henger e Massimiliano Caroletti

La notizia è stata data da Roberto Alessi, direttore di Novella 2000, ieri venerdì 29 aprile alle telecamere di Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso. Alessi, amico dell’attrice e del suo manager, ha raccontato che Eva Henger e Massimiliano Caroletti si trovavano in autostrada per andare a prendere un cucciolo – un Chihuahua, come specificato dallo stesso Caroletti – per fare un regalo alla figlia 14enne Jennifer. Per fortuna quest’ultima si trovava a scuola.

Ad un certo punto l’auto della coppia si è scontrata con un’altra vettura condotta da due anziani. Per questi ultimi, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. Eva Henger e Massimiliano Caroletti, stando alle prime ricostruzioni, si sono salvati grazie alle cinture di sicurezza. Alessi ha subito rassicurato il pubblico dicendo che la coppia non fosse in pericolo di vita. A seguito dell’incidente, spiega l’agente dell’attrice Paolo Pasquali al Corriere Della Sera, i due hanno riscontrato delle fratture. L’incidente per Eva Henger e il marito ha messo in dubbio la partecipazione di Mercedesz Henger, 30 anni, all’Isola Dei Famosi. Stando alle ultime notizie, però, Mercedesz è riuscita a parlare con la madre in videochiamata che l’ha convinta a partecipare al reality.

Le dichiarazioni di Caroletti

Nelle ultime ore Massimiliano Caroletti ha rilasciato una dichiarazione sui social e ai microfoni de La Lazio Siamo Noi. Eva Henger dovrà subire un intervento, e il marito precisa che le fratture sono molte di più rispetto a quelle riportate dalle prime uscite di stampa:

“È stato un frontale spaventoso, il conducente con la moglie sono morti sul colpo, avevano 78 e 72 anni. Io per tanti minuti me ne sono andato, ho visto una luce bianca incredibile. A risvegliarmi è stato un vigile del fuoco, dall’impatto a quando sono arrivati sono passati diversi minuti. Mi ha rianimato, sentivo Eva che strillava e piangeva perché non mi svegliavo più. Da lì mi hanno portato con l’elicottero all’ospedale che è molto importante per la neurochirurgia perché avevo un grande ematoma in fronte. Grazie a Dio ho la pelle dura, a parte la frattura allo sterno, costole e braccio, ci vorranno tante settimane ma per adesso sto abbastanza bene. Eva poverina ha più fratture: clavicola, sterno, gomito, polso, tallone e all’osso sacro. Lunedì farà un piccolo intervento per ricomporre le fratture, la riabilitazione sarà lunga”.

Ecco il messaggio postato sulle storie Instagram: