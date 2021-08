Brutto incidente per Tedua, rapper ligure all’anagrafe Mario Molinari, che lungo l’autostrada ha perso il controllo della sua auto. A raccontarlo è lo stesso artista sui suoi canali social. Il rapper ha postato le foto della sua vettura, con tutta la parte interiore distrutta dal violento impatto.

Incidente per Tedua

Fortunatamente Tedua è uscito completamente illeso, felice soprattutto di trovarsi da solo senza compromettere la sicurezza di altre persone. La dinamica dell’incidente non è ancora chiara, ma secondo le fonti il rapper stava viaggiando in autostrada a una velocità di circa 120-130 km/h quando il veicolo ha subito l’effetto aquaplanning per la presenza di una pozzanghera sull’asfalto. In quel momento Tedua avrebbe perso il controllo dell’auto, arrivando allo schianto.

L’artista non ha perso occasione per rassicurare i suoi fan e i suoi follower, giocando con metafore dantesche e consigliando ai suoi seguaci di essere “careful”, più attenti. Non sono mancati i commenti rincuorati dei colleghi, come Gemitaiz, Ghali, Ghemon, Emis Killa e Aiello.

La riflessione dopo l’incidente

L’incidente per Tedua è ora un’occasione per riflettere sul destino e sull’esistenza. Il rapper ha raccontato l’episodio con poche parole, ma che non mancano di una morale. Ecco il suo messaggio:

“La Divina Commedia non è mai stata così vicina alle porte dell’inferno. Caronte non era il mio turno. Ragazzi I’m safe, non mi sono fatto niente e nessuno oltre a me è rimasto coinvolto. ‘La vita è troppo breve per odiare l’altro uomo’ be careful”.

Il virgolettato “la vita è troppo breve per odiare l’altro uomo” è una citazione del brano Catrame dei Club Dogo feat. Reverendo. Tedua ha da poco pubblicato l’ultimo EP Don’t Panic (2021) mentre il suo ultimo disco in studio è Mowgli, pubblicato nel 2018. La sua ultima collaborazione è Wildpirata, traccia contenuta nel disco Medioego di Inoki.

A proposito di Divina Commedia, l’opera dantesca è presente nel titolo dell’ultimo mixtape Vita Vera Mixtape: Aspettando La Divina Commedia pubblicato nel 2020 con la partecipazione di Massimo Pericolo, Shiva, Gemitaiz e tanti altri che oggi, come veri amici, gli lasciano messaggi di solidarietà dopo lo shock del brutto incidente.