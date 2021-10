Da alcune ore a questa parte non funziona TIMVision su smart TV di Samsung, o quantomeno su parte dei televisori che sono stati commercializzati in questi anni dal produttore coreano. Una situazione anomala, resa delicata soprattutto dal fatto che la piattaforma abbia un discreto numero di abbonati e che in questi mesi stia trasmettendo diversi eventi interessanti. Come anticipato la scorsa estate sul nostro magazine. Proviamo a fare il punto della situazione sull’anomalia in questione, concentrandoci anche su una prima risposta ufficiale da parte di Samsung Italia.

Perché non funziona TIMVision su smart TV di Samsung: gli ultimi aggiornamenti

Al momento della pubblicazione del nostro articolo, non abbiamo una risposta chiara. Non sappiamo per quale ragione non funziona TIMVision su smart TV di Samsung. Allo stato attuale, vengono segnalati diversi modelli che risultato non idonei ad accedere alla piattaforma, ma la sensazione è che sia necessaria ancora qualche ora prima che il bug possa essere cestinato.

Dando uno sguardo in rete alle segnalazioni da parte degli utenti, secondo cui non funziona TIMVision con smart TV di Samsung, mi sono imbattuto nella replica della divisione italiana dell’assistenza. All’interno del forum ufficiale del produttore, infatti, si fa presente quanto segue: “Comprendiamo la premura nel risolvere la situazione riscontrata. Samsung ha ricevuto segnalazioni di quanto accaduto e siamo in attesa d’informazioni ufficiali inerenti al disservizio“.

Sostanzialmente, non ci sarà un intervento diretto da parte del colosso coreano. La tesi portata avanti è semplice. Se non funziona TIMVision con smart tv di Samsung, la responsabilità è solo di chi ha sviluppato l’app, motivo per il quale si attende a questo punto una presa di posizione da parte di TIM. Staremo a vedere come evolverà la situazione nelle prossime ore, sperando ovviamente che il disservizio possa rientrare nel corso della giornata per gli abbonati.