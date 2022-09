Non sono semplici da dimenticare e mandare giù i problemi DAZN che hanno riguardato la prima giornata di campionato (13 e 14 agosto), che ha fatto scattare una politica di rimborsi pari al 50% del valore dell’abbonamento mensile come forma di indennizzo per il torto subito. I rimborsi partiti il 25 agosto sono stati relativi a chi ha sottoscritto il proprio abbonamento direttamente con DAZN, servizio che sappiamo essere sottoscrivibile anche tramite TIMVision, ed è di questo che in questa sede intendiamo occuparci.

Il gestore blu avrebbe iniziato stamane ad inviare delle email per informare gli utenti interessati delle modalità di rimborso che gli spettano. L’entità del rimborso, come avrete letto anche voi nel caso in cui abbiate già ricevuto l’email, sarà pari a 12 euro, basandosi sul canone del servizio TIMVision. L’operatore telefonico non risarcirà gli utenti con un accredito sul metodo di pagamento utilizzato per il pagamento, ma con uno sconto nella fattura di settembre 2022.

L’email dovrebbe ormai essere arrivata a tutti gli abbonati a DAZN tramite TIMVision, ma, se così non fosse, almeno adesso sono chiari i tempi e le modalità tramite cui verrà erogato l’indennizzo per i problemi DAZN che hanno interessato la prima giornata di campionato del 13 e 14 agosto (ed un po’ anche quelle successive, anche se non in modo così intenso e capillare). Nel frattempo gradiremmo sapere se avete riscontrato altri disservizi nel corso di queste ultime giornate di Serie A e se siete riusciti a risolvere in qualche modo (non è detto che tutti i problemi siano da ricollegarsi a DAZN). Nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci il box dei commenti che vedete in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.

