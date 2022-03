È in arrivo A Very British Scandal su TIMVision, la miniserie BBC che racconta il tumultuoso divorzio tra i duchi di Argyll che sconvolse l’aristocrazia inglese negli anni Sessanta, andata in onda nel Regno Unito lo scorso dicembre.

Claire Foy, due volte vincitrice di un Emmy per The Crown di Netflix, interpreta Margaret Campbell, duchessa di Argyll, accanto a Paul Bettany (WandaVision) nei panni di Ian Campbell, XI duca di Argyll, e Julia Davis (Nighty Night) nel ruolo di Maureen, marchesa di Dufferin.

Scritta da Sarah Phelps (The Pale Horse), la serie è stata realizzata dai creatori del pluripremiato A Very English Scandal, Blueprint Pictures. La storia si concentra sul divorzio del duca e della duchessa di Argyll, uno dei casi legali più famosi del XX secolo. Famosa per il suo carisma, bellezza e stile, Margaret, duchessa di Argyll, ha dominato le prime pagine mentre il divorzio esponeva accuse di falsificazione, furto, violenza, assunzione di droghe, corruzione e un’esplicita foto Polaroid che l’avrebbe perseguitata per il resto della sua vita.

A Very British Scandal esplora il clima sociale e politico della Gran Bretagna del dopoguerra, esaminando gli atteggiamenti nei confronti delle donne e chiedendosi se la misoginia istituzionale fosse diffusa all’epoca. Mentre i suoi contemporanei, la stampa e la magistratura cercavano di diffamarla, Margaret si rifiutò di andarsene in silenzio poiché fu tradita dai suoi amici e pubblicamente svergognata da una società che godeva della sua caduta in disgrazia.

La serie è diretta da Anne Sewitsky e prodotta da Chris Ballantyne. I produttori esecutivi sono Graham Broadbent, Pete Czernin, Diarmuid McKeown e Delyth Scudamore per Blueprint Pictures, Lucy Richer per la BBC, Sarah Phelps, Anne Sewitsky, Claire Foy, Kate Triggs e Dominic Treadwell-Collins.

A Very British Scandal su TIMVision, composto da tre episodi da un’ora ciascuno, arriva il 21 aprile in esclusiva.

