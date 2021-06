Stando alle ultime notizie riportate da ‘Milano Finanza’, TIM sarebbe in trattativa con Mediaset per accogliere Infinity su TIMVision. Qualora entrambe le parti dovessero raggiungere un accordo, l’azienda italiana di telecomunicazioni (che offre in Italia e all’estero servizi di telefonia fissa, mobile, pubblica, IP ed Internet) potrebbe mettere a disposizione dei suoi abbonati anche la visione della Champions League, di cui Mediaset detiene i diritti per la trasmissione, per i prossimi tre anni, di 121 partite stagionali.

Sempre secondo il famoso sito online dell’informazione finanziara ed economica, in caso di accordo, sia TIMVision che Infinity troverebbero beneficio, in quanto la prima offrirebbe ai propri utenti abbonati anche la trasmissione della Champions League, mentre la seconda potrebbe trarne guadagno con una nuova visibilità, e dunque di papabili clienti, grazie alla popolarità che TIM gli garantirebbe. Come ben sappiamo, a partire dallo scorso mese di aprile, Mediaset ha rinnovato la sua offerta digitale trasformando il noto Mediaset Play nella piattaforma Mediaset Play Infinity, offrendone l’accesso da PC, tablet, smartphone, Amazon Fire Stick, Android TV, Nvidia Shield e Razer Forge, ed anche su Smart TV.

L’imperdibile offerta (tra l’altro gratuita) prevede il catalogo on demand con una vasta scelta di programmi, fiction Mediaset, film, serie TV, documentari, cartoni animati, dirette radio di R101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Monte Carlo e tanto altro ancora. Insomma, portare Infinity su TIMVision sarebbe un’agevolazione ed un vero affare per le due piattaforme. Ricordiamo, inoltre, che TIM sfrutta la medesima tecnologia messa già a disposizione di DAZN, che si è aggiudicata la trasmissione per il prossimo triennio 2021-2024 delle dieci partite di Serie A (di cui sette in esclusiva e tre in condivisione) per ogni giornata di campionato. Una svolta storica, in quanto, per la prima volta, la Serie A sarà trasmessa a tutto tondo da un servizio di streaming.