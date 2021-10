Katy Perry omaggia i Beatles e sceglie due eventi speciali: da una parte abbiamo la 37esima candelina spenta sulla sua torta. Proprio ieri, infatti, la popstar di Santa Barbara ha festeggiato il suo compleanno. Dall’altra la partnership con Gap, associazione benefica che in questo periodo dell’anno sta raccogliendo fondi per Baby2Baby con lo scopo di fornire assistenza e viveri ai bambini in difficoltà del Paese.

Proprio per Gap, quindi, Katy Perry omaggia i Beatles e in onore dei Fab Four pubblica la sua versione di All You Need Is Love, la super hit del 1967 contenuta in Yellow Submarine e nella versione americana dell’LP Magical Mistery Tour e che in Italia è esplosa negli anni ’90 come sigla del format Stranamore di Alberto Castagna.

Gap donerà un dollaro per stream su Spotify a Baby2Baby. Katy Perry ha annunciato la partnership sui social, postando il video dello spot diretto da Mark Romanek in cui la vediamo cantare il brano tra persone festanti e messaggi d’amore. Il messaggio di All You Need Is Love, infatti, è un invito all’amore incondizionato e probabilmente parliamo di una delle poche canzoni che non lasciano spazio ad equivoci.

Lo stesso John Lennon dichiarò che All You Need Is Love, da lui scritta, stesse sullo stesso piano di Give Peace A Chance e Power To The People in quanto brani rivoluzionari: “La mia arte è impegnata per il cambiamento”, disse John. Alla registrazione dei cori, inoltre, parteciparono Mick Jagger e Kim McLagan, moglie del batterista Keith Moon degli Who.

La versione di All You Need Is Love con cui Katy Perry omaggia i Beatles è abbastanza fedele all’originale, con tutti i cambi di tempo, i fiati e addirittura il caos finale in cui viene ripetuto ad libitum il verso: “Love is all you need”, fulcro dell’interno brano.