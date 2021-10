In questo giorni Giacomo Gianniotti è in Italia e si sta godendo con sua moglie la vita da turista in quel di Bologna. Ma cosa ha portato l’ex star di Grey’s Anatomy, uscita dal cast dopo sei stagioni lo scorso marzo, nel nostro Paese? Canadese d’origine romana, Gianniotti ha conquistato la fama internazionale proprio col medical drama di Shonda Rhimes, uscendo di scena nell’ultimo capitolo con la morte del suo personaggio, il dottor Andrew DeLuca, ma ottenendo anche la sua prima regia televisiva nella stessa stagione.

Ora quanto pare Giacomo Gianniotti è in Italia per lavoro. Mentre si prepara a recitare in una nuova serie Netflix, nel ruolo di Giancarlo Caldesi in From Scratch, potrebbe essere pronto anche al salto sul grande schermo con un ruolo da protagonista e proprio nel suo paese natale.

Giacomo Gianniotti è in Italia e nello specifico a Bologna, secondo Il Resto del Carlino, perché sarà nel cast del film Diabolik dei Manetti Bros. I rumors circolati in queste settimane, secondo la testata locale, trovano conferma nell’arrivo dell’attore a Bologna proprio per interpretare Diabolik nel sequel del primo film in uscita il 16 dicembre (il cui protagonista sarà Luca Marinelli): “Bastano un paio di post su Instagram ed ecco che le indiscrezioni divengono certezza: sarà Giacomo Gianniotti, il dottor Andrew DeLuca di Grey’s Anatomy, a vestire la tuta nera del ladro più affascinante della storia dei fumetti“.

Giacomo Gianniotti è in Italia con sua moglie Nichole, che ha sposato nel 2019: insieme sono passati anche da Firenze nelle scorse settimane. L’attore sembra apprezzare enormemente il nostro Paese e la città che attualmente lo ospita, al punto da commentare su Instagram “Bologna is growing on me” (“Bologna mi sta crescendo addosso“). Finora nessun annuncio ufficiale sul suo coinvolgimento nella produzione dei Manetti, ma se così dovesse essere la notizia non tarderà ad arrivare.