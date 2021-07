Non ci è voluto molto perché Giacomo Gianniotti dopo Grey’s Anatomy trovasse un’altra opportunità professionale: l’attore appena uscito dal cast del medical drama dopo 6 stagioni, in seguito alla morte del suo personaggio, apparirà in una nuova serie Netflix.

La prima avventura televisiva di Giacomo Gianniotti dopo Grey’s Anatomy si intitola From Scratch ed è l’adattamento del libro omonimo di Tembi Locke. La serie è stata presentata dall’autrice del romanzo come “la trasposizione cinematografica di una lettera d’amore e la perfetta continuazione di questa storia“, ovvero il racconto del suo legame col marito defunto, di cui si è innamorata durante una vacanza in Italia. Un amore contrastato, quello con lo chef professionista Saro, osteggiato dalla famiglia siciliana e tradizionalista di lui che non approvava il matrimonio con un’attrice americana e di colore.

Primo ruolo di Giacomo Gianniotti dopo Grey’s Anatomy, ad eccezione dell’esperienza di doppiaggio nel film Pixar Luca, l’attore italo-canadese sarà Giancarlo Caldesi in From Scratch, secondo il portale IMDB.com. Al momento il suo nome figura solo nel primo episodio ma, considerata la popolarità di Gianniotti, quasi certamente si tratta di un ruolo che ricorrerà nel corso della serie, in gran parte ambientata in Sicilia visto che il romanzo racconta tre estati che Tembi trascorre nell’isola.

In questa prima esperienza di Giacomo Gianniotti dopo Grey’s Anatomy, l’attore romano trapiantato a Toronto incontrerà un cast in parte italiano e in parte americano: accanto a Zoe Saldana, reciteranno in From Scratch Eugenio Mastrandrea, Danielle Deadwyler, Keith David, Kellita Smith, Judith Scott, Lucia Sardo, Paride Benassi, Roberta Rigano. La serie è prodotta dalla società di Reese Witherspoon Hello Sunshine insieme a 3 Arts Entertainment. La sorella di Tambi Locke, Attica Locke (Empire, When They See Us) sarà showrunner e produttrice esecutiva di From Scratch insieme alla protagonista Zoe Saldana e alle sue sorelle, le co-produttrici Cisely e Mariel Saldana.