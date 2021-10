Tiziano Ferro sui Maneskin scrive: “Pronto per supportare i nostri orgogli nazionali”. Condivide su Instagram l’acquisto di biglietti per partecipare al concerto del gruppo a Los Angeles, il prossimo 1 novembre, e si dice pronto a sostenere la musica italiana anche all’estero.

Ormai Tiziano Ferro si è trasferito in America da qualche anno ma non manca di far sentire il proprio supporto agli artisti italiani in trasferta. Qualche tempo fa aveva condiviso delle foto in compagnia di Benji Mascolo e l’apprezzamento nei confronti di Ultimo non è mai stato un mistero. Più volte Tiziano Ferro ha condiviso bellissime parole nei confronti del cantautore che con lui condivide la provenienza dalla regione Lazio (Tiziano è di Latina e Ultimo di Roma).

Ora Tiziano Ferro condivide l’acquisto di alcuni biglietti per il concerto che i Maneskin terranno aa Los Angeles il 1° novembre e nei loro confronti spende parole bellissime.

20 sono gli anni di carriera dell’artista nella musica italiana; lui, tra i cantautori più apprezzati di sempre, è sempre attento alla nuova musica nostrana al punto da acquistare biglietti per recarsi al concerto che il gruppo dei record terrà in America.

Due sono i concerti dei Maneskin Oltreoceano: il primo mercoledì 27 ottobre 2021 al Bowery Ballroom di New York (NY) e il secondo lunedì 1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles (CA). Il 26 ottobre 2021 saranno inoltre ospiti dell’iconico Tonight Show con Jimmy Fallon. I Maneskin sono il primo gruppo italiano a partecipare allo show e proprio questo sarà tra i primi appuntamenti fissati per loro in America.

3,4 miliardi di ascolti in streaming su tutte le piattaforme digitali e più di 43 milioni di ascoltatori mensili su Spotify hanno reso i Maneskin una band da record che si è imposta nel settore negli ultimi anni, dalla partecipazione a X Factor al trionfo al Festival di Sanremo 2021.