Arriva via Instagram la foto di Tiziano Ferro e Benji Mascolo: è stata scattata a Los Angeles, in America, in una giornata di sole primaverile. I due si mostrano sorridenti in un selfie e non indossano la mascherina, rispettando la distanza di sicurezza interpersonale imposta dalle norme anti-Covid.

Benji Mascolo, infatti, appare alle spalle di Tiziano Ferro, che realizza lo scatto con il suo smartphone. Benji lo tagga nelle storie su Instagram scrivendo: “Big bro”, ma è Tiziano Ferro a regalargli una dedica speciale.

Si definisce “zio contento” di osservare l’evoluzione delle nuove generazioni del pop italiano e definisce Benji Mascolo una “persona genuina”. “Che bello vedere che la nuova generazione del pop italiano può contare su persone genuine come Benji”, scrive Tiziano Ferro.

La foto di Tiziano Ferro e Benji Mascolo è stata condivisa su Instagram nelle scorse ore ma i due avevano già iniziato a seguire i rispettivi profili ufficiali diverso tempo fa. In America, Tiziano Ferro e Benji Mascolo condividono un destino comune che li ha portati a conoscere l’amore eterno. Tiziano Ferro vive infatti a Los Angeles con il marito Victor Allen, Benji Mascolo si trova oltreoceano per la sua Bella Thorne, alla quale ha appena chiesto di sposarlo attraverso una serata romantica degna di nota.

La California non è solo nel cuore di Benji ma anche nel suo esordio musicale da solista. Il primo disco di inediti di Benji, dopo lo scioglimento del duo Benji e Fede, infatti, si intitola proprio California ed è già disponibile nei negozi e in digitale.

Qui sotto la foto di Tiziano Ferro e Benji Mascolo a Los Angeles che ha raggiunto i social dopo la consueta “lista della gratitudine” condivisa da Tiziano al termine del primo trimestre dell’anno. L’artista è atteso in tour in Italia questa estate ma sembra che i concerti siano destinati a slittare, ancora, di un anno.