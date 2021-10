PayPal ha negato di starsi interessando a Pinterest: secondo quanto riportato da ‘bloomberg.com‘, la società di pagamenti digitali avrebbe smentito le voci secondo cui sarebbe stata sul punto di avanzare una proposta estremamente vantaggiosa per accaparrarsi il social network, anche se la fonte si è detta possibilista per il futuro (l’operazione potrebbe ancora concretizzarsi per quanto ne sappiamo). Nel frattempo, c’è da appuntare che entrambi i titoli, in Borsa, appaiono in calo (forse proprio per le recenti indiscrezioni circolate a riguardo). Pochi giorni fa si diceva che PayPal stesse per formalizzare un’offerta di 45 miliardi di dollari per mettere le mani su Pinterest (cifra che avrebbe addirittura superato quella da 26,2 miliardi di dollari avanzata da Microsoft per LinkedIn, che si concluse in un nulla di fatto, come molti di voi ricorderanno).

Era stato detto che la società di pagamenti digitali fosse disposta ad acquistare le azioni di Pinterest a 70 dollari ciascuna (dispetto all’attuale valore azionario di 62,68 dollari), e che tutto si sarebbe concretizzato l’8 novembre, data in cui PayPal pubblicherà i propri risultati trimestrali. L’idea poteva essere quella di costruire un percorso dalle fondamenta: visione dei prodotti, relativa offerta e pagamento finale, senza mai uscire dai radar della società di pagamenti digitali (un po’ come succede anche con TikTok nell’ambito degli acquisti in-app proprietari, che stanno andando molto di moda in quest’ultimo periodo, complice anche la pandemia da Covid-19 non del tutto risolta).

PayPal ha negato di essersi interessata a Pinterest, ma l’8 novembre non è ancora arrivato: che stia preparando un’offensiva a sorpresa per tutelare i propri titoli in Borsa, che ricordiamo essere in calo? Lo sapremo tra qualche giorno. Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo nel più breve tempo possibile.