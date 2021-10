PayPal pare voler comprare Pinterest, offrendo la bellezza di 45 miliardi di dollari (cifra che batte perfino quella di Microsoft per LinkedIn, che si era fermata a 26,2 miliardi di dollari, anche se sappiamo le cose non essere andate a buon fine). Come riportato da ‘reuters.com‘, PayPal si è proposta di comprare le azioni a 70 dollari ognuna (l’attuale valore azionario è pari a 62,68 dollari), con formalizzazione dell’offerta l’8 novembre (che corrisponde anche al giorno in cui il servizio di pagamenti digitali renderà noti i propri risultati trimestrali). L’obiettivo resta quello di formare una coppia vincente di pagamenti digitali e social, così da costruire un iter che parte dalla presa visione dei prodotti, passando per l’offerta (pensate agli influencer per farvi un’idea) fino al pagamento vero e proprio.

PayPal non vuole saperne di fermarsi di crescere: negli ultimi mesi le azioni sono aumentate del 36% in 12 mesi, con una capitalizzazione di mercato che ha sfiorato i 320 miliardi di dollari. Ciononostante, non appena hanno iniziato a diffondersi le voci circa la possibile acquisizione di Pinterest, il totolo pare essere crollato del 4,9%. C’è anche da dire che Pinterest dovrà fare a meno di Evan Sharp, Chief Creative Officer e co-fondatore, passato a LoveFrom di Jony Ive. Per rafforzare il proprio business le strade sono tante: c’è chi, come TikTok, sviluppa servizi in-app di propria prorietà per spingere l’e-commerce, e chi, come PayPal, punta ad acquisire altre società per avere modo di spaziare.

Vedremo se l’offerta che sta per ufficializzare il servizio di pagamenti digitali verrà o meno presa in considerazione con la relativa acquisizione di Pinterest in tempi brevi (vedremo poi cosa avrà architettato l’azienda di San Jose). Se avete qualche domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione: vi risponderemo al più presto possibile.