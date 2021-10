Ancora un’ottima prestazione quella di Victor Osimhen, vista ieri pomeriggio in campo all’Olimpico contro la Roma. Il forte centravanti del Napoli si è reso pericoloso in più occasioni durante il derby del sole, ma la sua energia non è bastata e la partita è terminata in un pareggio a reti inviolate. Un ottimo punto conquistato comunque su un campo difficile, un punto che permette alla squadra guidata da mister Luciano Spalletti di restare in vetta alla classifica a quota 25 punti insieme al Milan. Ed è proprio sul giovane talento di Lagos che ci soffermeremo in questo articolo.

Il 22enne nigeriano, infatti, sta dimostrando di essere un calciatore prezioso e di grande prospettiva. Probabilmente deve perfezionare un po’ la tecnica e crescere in termini di esperienza, ma il ragazzo sta già mostrando tutte le sue invidiabili doti, a tal punto da essere finito già nel mirino di alcuni top club d’Europa. Stando alle ultime notizie riportate dall’edizione giornaliera di ‘AS’, importante quotidiano spagnolo, il Bayern Monaco sarebbe disposto ad offrire per il numero 9 azzurro 100 milioni di euro. I bavaresi puntano forte sul centrale d’attacco del Napoli per poter ringiovanire il proprio reparto offensivo (Lewandowski sarebbe finito nei piani del Real Madrid).

Non solo sirene tedesche, ma anche spagnole per Osimhen: infatti, l’ex Lille piace tanto anche ai ‘Blancos’, nel caso in cui le difficili operazioni di Mbappè, Haaland o Lewandowski dovessero fallire. L’attaccante nigeriano è la vera rivelazione del campionato di Serie A, avendo messo a segno 9 reti in 11 partite (compresa l’Europa League) e segnando ogni 87 minuti (precisamente un gol ogni match che disputa con la maglia del club di Aurelio De Laurentiis). Il Real Madrid, però, dovrà fare i conti con la concorrenza del Bayern Monaco, intento a fare pazzie entro la prossima sessione di calciomercato estivo pur di accaparrarsi la freccia azzurra del Napoli.