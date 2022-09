Questa mattina è giunta una notizia come un fulmine a ciel sereno, anche se qualcosa di non molto positivo si sospettava già: Victor Osimhen si è sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. L’attaccante aveva già iniziato le dovute terapie nella giornata di ieri. Il nigeriano, verso al fine del primo tempo della scorsa partita di Champions contro il Liverpool, si era accasciato a terra dolorante alla coscia ed è stato costretto a chiedere il cambio. Al suo posto è subentrato Giovanni Simeone, che dopo soli 3 minuti di gioco ha messo a segno la sua prima rete in azzurro realizzando il suo grande sogno da ragazzino.

Ricordiamo che il numero 9 del Napoli aveva già stretto i denti pur di entrare in campo contro i Reds, a seguito di un affaticamento muscolare che aveva avvertito nel finale del match contro la Lazio. Per quanto riguarda i tempi di recupero, considerata la gravità dell’infortunio riportato, si prospettano piuttosto lunghi e questo rappresenta una bella batosta per il club partenopeo. Dato che si tratta di una lesione di secondo grado, Osimhen dovrà restare fermo ai box per almeno un mese. Bisogna prestare la massima attenzione perché molto probabilmente lo stop potrebbe allungarsi fino a 40 giorni, ma ovviamente questo è dato saperlo solamente nelle prossime settimane. Dunque, il suo ritorno sui campi di gioco è previsto per la partita di Serie A contro il Bologna in programma il 16 ottobre.

Nel frattempo che l’attaccante azzurro recuperi, al suo posto dovrebbe subentrare il ‘Cholito’ Simeone, il neo acquisto della sessione estiva di calciomercato messo a segno dal presidente De Laurentiis e perfetto per il ruolo di punta, ma non solo. L’attaccante argentino, quindi, comanderà l’area di rigore avversaria. Ricordiamo che quest’oggi, venerdì 9 settembre, alle ore 14.30 parlerà mister Luciano Spalletti in conferenza stampa e ci dirà qualcosa in più sulle condizioni di Victor.

