L’attesa è ormai finita, domani sera ci sarà il tanto atteso esordio del Napoli in Champions League 2022/2023. Nella prima giornata del Girone A (in cui sono stati sorteggiati anche Ajax e Glasgow Rangers) della massima competizione europea la compagine di mister Luciano Spalletti affronterà l’ostico Liverpool di Jurgen Klopp; il super match è in programma domani 7 settembre presso la straordinaria cornice dello Stadio Diego Armando Maradona (dove ci sarà il tutto esaurito) e con calcio d’inizio previsto alle ore 21.00. Per la formazione partenopea si tratta subito di un’opportunità incredibile nel potersi confrontare in una spettacolare partita dal fascino incredibile contro i Reds. Vediamo insieme quali sono i dettagli del match e le probabili formazioni.

Iniziamo col dire che il match di Champions League tra Napoli e Liverpool sarà trasmesso in diretta TV ed esclusiva su Amazon Prime Video. Per quanto riguarda le possibili scelte il club azzurro, per la prima partita della fase a gironi, scenderà in campo con il modulo 4-3-3 così composto: tra i pali Meret, che comanderà la difesa capitana da Di Lorenzo, con Rrahmani – Kim al centro e Mario Rui sulla sinistra; il centrocampo avrà i suoi uomini migliori di questo periodo, ovvero Anguissa, Lobotka e Zielinski; mentre l’attacco sarà composto dal tridente Politano (dato che Lozano è reduce da un brutto colpo al volto subito nel match contro la Roma ed è ancora fortemente in dubbio), dal bomber Kvaratskhelia e da Victor Osimhen.

Molto probabilmente, però, il nigeriano potrebbe anche non giocare a causa di un affaticamento muscolare rimediato in allenamento. Qualora non dovesse farcela, mister Spalletti schiererà in punta il neo acquisto Giacomo Raspadori come ‘falso nueve’. Dunque, il numero 9 azzurro proverà a stringere i denti, ma l’ex Sassuolo ha scaldato già i motori ed è pronto a scendere in campo dal 1 minuto qualora il nigeriano non dovesse farcela.

