In casa Napoli si respira già aria di calciomercato estivo e di ricca rivoluzione dell’intero organico, con possibili partenze (oltre a quella certa di capitan Lorenzo Insigne) e nuovi innesti (tra cui uno ufficiale e già annunciato stesso da ADL è quello del georgiano Kvaratskhelia, che sostituirà proprio il Magnifico). Le recenti voci parlano di una possibile partenza anche di Victor Osimhen, il quale è sempre più corteggiato e desiderato in Premier League, da cui sono giunte offerte monstre.

Il centravanti azzurro, infatti, avrebbe ricevuto una proposta spaziale dal Manchester United. Ad ogni modo, però, pare che i Reds non sarebbero l’unico club interessato al nigeriano, considerati anche l’Arsenal e il Newcastle pronti a far carte false pur di accaparrarsi l’attaccante, con la possibilità di un’asta che potrebbe così diventare concreta. Già lo scorso mese di gennaio 2022 il Newcastle, di proprietà del Public Investment Fund, Reuben Brothers e PCP Capital Partners LLP, era seriamente interessato ad Osimhen. Al momento il numero 9 del Napoli ha tante pretendenti inglesi, una su tutte il nuovo Manchester United di mister Erik ten Hag che, secondo quanto riportato dal quotidiano ‘La Repubblica’, avrebbe offerto persino una cifra che supera i 100 milioni di euro.

Pare che ci sia stato un vertice segreto a Castel Volturno proprio tra il calciatore nigeriano, il suo agente Roberto Calenda ed il presidente De Laurentiis. Proprio il patron azzurro pensava di compensare i 70 milioni spesi per Victor con alcuni addii eccellenti, ma, a quanto pare, la prossima sessione estiva di mercato rischia seriamente di diventare concreta e di ammortizzare i conti. Questo soprattutto grazie all’offerta del Manchester United di oltre 100 milioni di euro, a cui non si può rinunciare. Sembrerebbe anche che ci sia un gradimento da parte di Osimhen per cimentarsi in una nuova avventura britannica e quindi la possibilità di vederlo scendere in casacca azzurra anche la prossima stagione è sempre più bassa.

