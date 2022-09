Nelle ultime partite del Napoli il grande assente, senza ombra di dubbio, è stato Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano, come ben sappiamo, è uscito per infortunio verso il termine del primo tempo del match di Champions League contro il Liverpool. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro. Il numero 9 azzurro prosegue senza sosta il recupero e, stando alle ultime notizie, pare stia facendo grandi progressi ed in occasione della sosta per le Nazionali vuole portare al termine la guarigione.

I medici della SSC Napoli stanno già ipotizzando le eventuali date per il rientro del 23enne di Lagos sui campi. Tuttavia, l’attaccante ex Lille in queste ultime partite di assenza è stato sostituito egregiamente da Raspadori e Simeone. Considerati i passi in avanti che Victor sta facendo nella fase di recupero dall’infortunio, molti tifosi si stanno chiedendo quando tornerà a disposizione della squadra e di mister Spalletti. Stando a quanto riferito dall’edizione di oggi, mercoledì 21 settembre, del quotidiano ‘Il Mattino’, si parla di un possibile rientro di Osimhen per il match di Champions League in Olanda contro l’ostico Ajax (probabilmente solo per pochi minuti) di martedì 4 ottobre. Al massimo, potremmo vederlo sul terreno di gioco nel match successivo di Serie A contro la Cremonese, in programma domenica 9 ottobre.

Ad ogni modo, non c’è assolutamente fretta nel recuperare l’attaccante del Napoli. Sappiamo molto bene che, il più delle volte, fare le cose di corsa può procurare anche rischi. Tuttavia, riuscire ad avere l’azzurro negli ultimi match prima che inizi la lunga sosta per il Mondiale in Qatar sarebbe un’ottima cosa. Ricordiamo che in questa prima parte di stagione Osimhen ha collezionato 5 presenze in cui ha messo a segno 2 gol ed 1 assist.

