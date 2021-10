Ci sono alcune segnalazioni da prendere in esame oggi 25 ottobre, considerando il fatto che non funziona l’app Banco BPM ad alcuni utenti, secondo quanto raccolto in mattinata. Una situazione complessa per le banche quella che si è venuta a creare questo lunedì, se pensiamo che a detta di alcuni neppure WeBank abbia fatto il suo dovere prima di pranzo. Ne abbiamo parlato sul nostro magazine con un altro articolo, anche se da un’ora a questa parte la situazione pare sia lentamente rientrata per fortuna.

Ad alcuni non funziona l’app Banco BPM il 25 ottobre

Per farvela breve, a parte degli utenti non funziona l’app Banco BPM il 25 ottobre. Al momento della pubblicazione del nostro articolo non è ancora chiaro per quale ragione alcuni non riscontrino particolari anomalie, mentre altri sono costretti a fare i conti con un disservizio che rende praticamente impossibile l’accesso al proprio conto. Di conseguenza, non è possibile registrare movimenti in entrata ed effettuare i pagamenti. Una bella grana per alcuni, secondo le segnalazioni che si trovano in rete.

Al momento non abbiamo comunicazioni ufficiali in merito, al di là delle lamentele di coloro secondo cui non funziona l’app Banco BPM il 25 ottobre. La speranza è che la situazione possa rientrare nel più breve tempo possibile, anche perché per parte della clientela è fondamentale accedere nel più breve tempo possibile. Situazione da monitorare, auspicando che ci possa essere una presa di posizione chiara in grado di sgombrare il campo da ogni dubbio.

Anche a voi non funziona l’app Banco BPM? Fateci sapere lasciando un commento qui di seguito, in attesa di eventuali notizie extra in grado di chiarire una volta per tutte quanto avvenuto questo lunedì in Italia con il servizio in questione.