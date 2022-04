Ci sono ancora segnalazioni, questa mattina, a proposito di problemi con il POS e sui pagamenti con bancomat ancora bloccati in giro per l’Italia. Il disservizio sembrava svanito nella giornata di ieri, quanto per un’ora circa svariate piattaforme sono risultate inutilizzabili. Ne abbiamo parlato praticamente in tempo reale sul nostro magazine, coi primi approfondimenti del caso. L’assistenza di Intesa Sanpaolo ed Unicredit, tanto per citare due marchi importanti coinvolti, hanno fatto sapere che il disservizio è rientrato attorno alle 13 di venerdì.

Cosa sappiamo sui pagamenti con bancomat ancora bloccati: non del tutto superati i problemi con POS

Per farvela breve, le segnalazioni di questa mattina, che troviamo anche all’interno dei vari canali social dei singoli colossi, ci dicono che i pagamenti con bancomat in realtà siano ancora bloccati. Non so dirvi se per tutti o meno, ma è praticamente certo che quantomeno per parte degli italiani la questione non sia del tutto superata. Nella giornata di sabato, in ogni caso, non sono ancora arrivati riscontri ufficiali in grado di fare ulteriore chiarezza sulla vicenda. Al momento, le autorità hanno escluso attacchi hacker ed iniziative in grado di mettere in discussione la sicurezza digitale degli utenti.

Una buona notizia, se vogliamo, ma questo non esclude il problema ed il disagio a monte per tanti utenti. Anche all’interno dei negozi, infatti, oggi 16 aprile riscontriamo ancora pagamenti con bancomat ancora bloccati. La speranza è che i problemi al POS possano essere definitivamente superati in mattinata, anche perché un disservizio del genere in molti casi porta alla totale impossibilità di effettuare transazioni. Ci sono tante persone, infatti, che ormai non girano più coi contanti. Quando questo avviene, poi, spesso e volentieri sono insufficienti per pagare il saldo totale.

Anche voi registrate pagamenti con bancomat ancora bloccati questo sabato? Fateci sapere come va il POS e se ci siano problemi in corso.