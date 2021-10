In questo lunedì 25 ottobre, si registrano problemi WeBank di login. Tanti clienti non riescono ad accedere alla loro area personale di home banking: dunque gli sono precluse le principali operazioni di gestione dei propri conti. Un malfunzionamento di non poco conto che rischia di essere particolarmente fastidioso per chi ha urgenza di portare a termine certe operazioni.

Per i problemi WeBank odierni il servizio Downdetector quantifica le testimonianze degli utenti impattati dagli errori. Sono decine e decine di utenti ai quali non funziona l’accesso alla loro area personale. Le prime difficoltà si sono verificate nel primo mattino di oggi, subito dopo le ore 8. Le difficoltà si riscontrano sia nel caso di accesso all’area personale via browser e dunque da computer, che nel caso di utilizzo dell’app dell’istituto bancario, sia per iOS che per Android.

Va chiarito un aspetto essenziale per comprendere meglio la vera natura dei problemi WeBank di oggi. Nel weekend appena concluso si è svolto un intervento di manutenzione al sistema di home banking. Quest’ultimo doveva essere completato entro le ore 23 di ieri domenica 24 ottobre. Le anomalie mattutine potrebbero dunque essere direttamente collegate alle operazioni di sole poche ore fa.

Per il momento non sono giunti riscontri da parte dei team social di WeBank sui problemi in corso. La situazione continuerà ad essere monitorata per comprendere quali potranno essere i futuri sviluppi delle anomalie in corso. Intanto non ci sono particolari suggerimenti per i nostri lettori: non esistono scorciatoie di natura tecnica che permettano di superare gli errori di accesso alla piattaforma del servizio finanziario. Il numero clienti per ottenere supporto in questo caso specifico ma anche in molti altri risponde all’800 060 070. Il customer care risponde dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 9 alle 17: resta al contrario inattivo nella giornata di domenica.

Aggiornamento 11:30 – Considerando il perdurare dei problemi, ecco un feedback fornito dall’istituto bancario: