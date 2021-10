James Michael Tyler è morto: l’iconico Gunther di Friends si è spento all’età di 59 anni. La notizia è giunta nella notte dai maggiori media americani, che hanno riportato un comunicato stampa divulgato dalla famiglia dell’attore.

“Il mondo lo conosceva come Gunther (il settimo “friend”, “amico”), ma per i suoi cari era un attore, un musicista, un sostenitore della consapevolezza del cancro e un marito amorevole”, così si legge in una nota stampa, scritta dai suoi familiari e dal manager di lunga data. “Michael amava la musica dal vivo, tifava per i suoi Clemson Tigers e finiva spesso in avventure divertenti e non pianificate. Se l’hai incontrato almeno una volta, trovavi un amico per tutta la vita”.

James Michael Tyler è morto a causa di un cancro alla prostata al quarto stadio contro cui lottava da anni. L’attore lo aveva annunciato lo scorso giugno, rivelando di averlo scoperto già in stato avanzato che si era diffuso alle sue ossa.

Sui social, in tanti lo hanno ricordato: dai suoi fan ai suoi colleghi di Friends. I co-creatori della serie, Marta Kauffman e David Crane, lo hanno ricordato così:

“James era un uomo genuinamente gentile e dolce. Quando ha iniziato come comparsa in Friends, il suo spirito unico ha attirato la nostra attenzione e sapevamo che dovevamo farne un personaggio. Ha reso l’amore non corrisposto di Gunther incredibilmente riconoscibile. Il nostro cuore è con sua moglie, Jennifer Carno”.

Jennifer Aniston, interprete dell’iconica Rachel, ha condiviso una delle ultime scene di Friends con il suo personaggio e Gunther, scrivendo: “Friends non sarebbe stato lo stesso senza di te. Grazie per le risate che hai portato nello show e nelle nostre vite. Ci mancherai così tanto.“

Courteney Cox, interprete di Monica, ha condiviso queste parole: “La grande gratitudine che hai portato e che hai mostrato ogni giorno è uguale alla grandezza che ho avuto nell’averti conosciuto. Riposa in pace, James.”

Altri messaggi di cordoglio anche da parte di Lisa Kudrow, “Grazie per esserci stato per tutti noi”, Matt LeBlanc: “Abbiamo riso un sacco insieme, amico. Ci mancherai. Riposa in pace, amico mio.”