Il Collegio 6 prenderà il via domani, martedì 26 ottobre, su Rai2, per la gioia degli appassionati. il docu reality della rete giovane di casa Rai continua a macinare ascolti grazie ai suoi protagonisti e anche quest’anno farà lo stesso visto che sono in molti ad attendere con ansia il ritorno del programma, riusciranno i nuovi collegiali a raccogliere davanti allo schermo il pubblico?

Le nuove puntate della sesta stagione promettono un nuovo racconto dei giovani grazie ad un viaggio nel tempo che li porterà nel 1977 chiedendo quindi di modificare, ancora una volta, il look dei suoi protagonisti ma anche regole e modi di comportarsi. Il look dei docenti non sarà da meno e la stessa Petolicchio ha già alzato il velo su quello che vedremo rivelando una novità importante che riguarda i genitori dei collegiali. Ma cosa si preciso?

Secondo la nota professoressa di matematica e scienze del programma, i genitori avranno un ruolo tutto nuovo. In un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, ha spiegato: “Ne Il Collegio 6 ci sarà proprio la partecipazione attiva dei genitori alla vita scolastica oltre che anche il primo convegno all’interno del convitto”.

Al suo fianco ci saranno ancora i docenti Raina, Maggi e Carnevale. I ragazzi che prenderanno parte al programma si ritroveranno alla fine degli anni ’70 andando a spasso tra gli avvenimenti storici dell’epoca e passando per la (ri)scoperta delle novità della tecnologia di quel tempo. I ragazzi avranno modo di avere il primo giornalino e anche una radio libera, il resto lo faranno i genitori mai a contatto come i ragazzi durante il loro percorso.

La prima puntata della sesta edizione del programma andrà in onda domani sera proprio su Rai2 rivelando gli altri dettagli del programma e dei suoi concorrenti.