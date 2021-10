Romina Power a Verissimo ricorda la sorella Taryn e la madre di Al Bano, entrambe persone molto importati nella sua vita, entrambe non ci sono più. La sorella Taryn è scomparsa una manciata di mesi fa a causa della leucemia che non le ha dato possibilità di uscita.

Romina e Taryn erano molto legate e ne parla come una compagna di giochi e una confidente. Le due saranno per sempre legate e il loro legame non si spezzerà mai. Ne parla come la sua anima gemella e la ricorda come una donna molto speciale e molto fedele a se stessa.

“Lei era la mia compagna di giochi da piccola e una confidente da grande. Non so perché tutti pensano che l’anima gemella dev’essere del sesso opposto. La mia era ed è Taryn e il nostro legame non si spezzerà mai. Era speciale“, le parole di Romina Power a Verissimo sulla sorella.

Combatteva da un anno e mezzo con la leucemia e non è riuscita a vivere con lei gli ultimi giorni di vita a causa della pandemia da covid-19.

A Verissimo Romina Power racconta anche il rapporto con la suocera, la madre del cantante Al Bano.

“All’inizio era un po’ diffidente, poi con l’arrivo dei figli mi ha aiutata tantissimo e alla fine ci siamo molto affezionate. È stata come una mamma per me, ci volevamo molto bene“, spiega a Verissimo.

Nel salotto di Silvia Toffanin c’è spazio anche per l’amore. Al Bano non è stato il primo amore di Romina Power che prima di lui aveva conosciuto Stash. Quando si è separata da Al Bano aveva solo 50 anni e stupisce che non abbia avuto altri amori. Ma Romina replica: “Una volta che assapori la libertà è difficile che ti fai condizionare di nuovo”, anche se i corteggiatori ci sono.