Il pensiero di Loredana Lecciso su Romina Power viene fuori nella nuova intervista rilasciata dalla compagna di Al Bano Carrisi a Nuova TV.

Loredana Lecciso sta per spegnere 50 candeline e si mette a nudo per scoperchiare, anche se solo lievemente, ciò che bolle in pentola nel suo rapporto con Romina Power. Tra le due donne, chiaramente, non scorre ottimo sangue e proprio queste piccole tensioni, tempo fa, avevano portato Al Bano a rivolgere un appello ad entrambe: “Incontratevi e fate pace, vi amo”.

Lo aveva fatto, il cantautore di Cellino San Marco, alle telecamere di Mara Venier nel febbraio 2021: “”l mio sogno è che Loredana e Romina un giorno si siedano allo stesso tavolo e mangino insieme – aveva detto Al Bano – Il mondo è bello, dobbiamo rendere bella la nostra esistenza”.

L’amicizia tra Loredana Lecciso e Romina Power tanto auspicata da Al Bano, tuttavia, per il momento non perviene. La Lecciso non si sbilancia e lascia che sia il tempo a decidere. Per questo alla domanda sui rapporti con Romina, Loredana risponde tenendosi sul vago:

“La verità sui rapporti con Romina? La verità viene fuori nel bene e nel male. È questione di tempo, e io sono paziente“.

Nessuna replica, per il momento, da parte di Romina Power. Nel frattempo Loredana Lecciso festeggia l’uscita del video di Nessuno Mai, il singolo che ha visto collaborare sua figlia Jasmine insieme al padre Al Bano e il rapper Clementino, un brano in lizza per i tormentoni estivi.

A proposito di sua figlia Jasmine, Loredana Lecciso non esclude la possibilità di una co-conduzione: “Al Bano ne sarebbe felicissimo e farebbe il tifo per noi”. A proposito di Al Bano, invece, “va tutto benissimo”.

Tempo fa, alle telecamere di Live Non è La D’Urso, l’attuale compagna del cantautore di Cellino San Marco ha escluso la possibilità di un matrimonio.

