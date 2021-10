Nuovo appuntamento con le squadre di NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 su Rai2 nella domenica del 24 ottobre.

Si parte dall’episodio 12×10 di NCIS Los Angeles dal titolo Tale padre, tale figlia. Ecco la sinossi:

Quando la figlia di Sam, Kam, viene rapita dopo aver guidato le proteste in tutta la città, lui non si fermerà davanti a nulla per trovarla. Inoltre, Deeks si ricongiunge all’NCIS e Callen cerca risposte su Anna.

Nel cast di NCIS Los Angeles 12, Chris O’Donnel nel ruolo dell’agente speciale G. Callen; LL Cool J è Samuel Sam Hanna un ex Navy Seal e partner di Callen; Daniela Ruah è Kensi Blye esperta nel riconoscimento labiale; Linda Hunt è Henrietta Hetty Lange; Barrett Foa è Eric Beal; Eric Christian Olsen è Martin A. “Marty” Deeks; Renée Felice Smith interpreta Nell Jones.

A seguire, l’episodio 7×08 di NCIS New Orleans intitolato Leda e il cigno (parte seconda), ed ecco la sinossi:

Pride e la squadra continuano le indagini sull’aggressione di un agente e sull’omicidio del suo terapeuta e si concentrano su un sospettato principale che ha lavorato al sistema per anni. Carter e sua madre parlano di come andranno avanti dopo un errore passato, e Sebastian inizia una nuova promettente relazione.

Nel cast di NCIS New Orleans 7 figurano: Scott Bakula nel ruolo di Dwayne Cassius Pride; Vanessa Ferlito è Tammy Gregorio; Necar Zadegan è Hannah Khoury; Rob Kerkovich è Sebastian Lund; Daryl “Chill” Mitchell è Patton Plame; e CCH Pounder nei panni di Loretta Wade.

NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 tornano su Rai2 domenica 31 ottobre con due nuovi episodi. Nel 12×11 di NCIS Los Angeles dal titolo Russia Russia Russia, quando Callen si reca al Centro nazionale antiterrorismo per interrogare una risorsa russa del caso dell’aereo precipitato su cui ha indagato mesi prima, le cose cambiano e viene arrestato, accusato di essere un agente russo. A seguire, l’episodio 7×09 di NCIS New Orleans intitolato Svanita nel nulla. Pride e la squadra sono alla ricerca di una quattordicenne rapita e scoprono che suo padre, che presto avrà la custodia, è un naturalista radicale che vive fuori città.

L’appuntamento con NCIS Los Angeles 12 e NCIS New Orleans 7 è per stasera su Rai2 dalle 21:05.