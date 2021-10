Clamorosa sconfitta per la Roma in Conference League. La formazione di Mourinho è stata travolta 6 a 1 dagli sconosciuti scandinavi del Bodo. Una batosta epocale tra le più vergognose della storia giallorossa alla quale di certo ha contribuito la scelta di Mourinho di schierare una formazione ampiamente sperimentale dando spazio alle secondo linee.

Un turnover esagerato che ha provocato il collasso romanista. Fin dalle prime battute è apparsa evidente la difficoltà dell’undici originale ed inedito di Mourinho ma la sconfitta di proporzioni nessuno poteva immaginarla pur in proibitive condizioni meteo (leggi di più).

Mourinho ritorna pertanto sul banco degli accusati dopo le sconfitte rimediate contro la Lazio e la Juventus. La rovinosa sconfitta al Polo Nord firmata Mourinho si aggiunge ad altri disastri storici dei giallorossi: Ferencvaros-Roma 8 a 0; Manchester United – Roma 7 a 1; Roma-Bayern Monaco 1 a 7. L’ambiente giallorosso è in fibrillazione anche perchè domenica pomeriggio arriva al Napoli di Spalletti una delle squadra più forti d’Europa e capolista a punteggio pieno del campionato di Serie A.

Quale ripercussione avrà la pesantissima sconfitta del giovedì di coppa sul morale e la condizione della Roma ? E la posizione di Mourinho resta sempre solida oppure l’entusiasmo che aveva accolto in riva al Tevere l’arrivo dello Special One è già scemato? Vedremo quale sarà la risposte sul terreno di gioco e quale delle due tesi sarà quella vincente: perdere aiuta a perdere; oppure meglio prendere sei in reti tutte in una gara piuttosto che una a partita?