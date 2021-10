Sempre a caccia di nuove disponibilità PS5 su GameStop come su qualsiasi altro shop online: questa è la situazione in cui si ritrovano un gran numero di videogiocatori a caccia della loro console preferita. Proprio lo store specializzato nel gaming ha appena comunicato delle nuove modalità con le quali l’ambito prodotto dovrebbe essere messo in vendita, almeno in quest’ultima parte dell’anno 2021. In una diretta Twitch di sole poche ore fa, uno streamer ha reso note le modalità con le quali, da adesso in poi, si potrà accedere proprio alla vendita.

Fermo restando la scarsissima disponiblità PS5 su GameStop come ovunque, è stato annunciato che nuove scorte di prodotto potrebbero non essere così rare nell’immediato futuro. Finora lo store ha messo in vendita le unità in slot pomeridiani. La nuova strategia sembra al contrario diversa: nella live viene comunicato che tenendo d’occhio la pagina di prodotto della console sull’e-commerce, proprio gli utenti iscritti al servizio di vendita potranno verificare ogni mattina la presenza o meno di unità. Nella fascia che va dalle 9 alle 11 di mattina, ci si potrà finalmente scontrare con la messa in vendita del dispositivo di gaming tanto agognato.

Precisiamo subito una cosa: ciò non significa che ogni mattina ci sarà nuova disponibilità PS5 su GameStop. Piuttosto, effettuando il test mattutino sopra indicato, si potrà capire o meno se per quella data ci saranno nuove disponibilità da sfruttare. Nel caso non sia visibile alcuna unità, due potrebbero essere state le ipotesi che si sono concretizzate: lo store non ha messo in vendita alcun prodotto oppure quanto presentato in vetrina è andato a ruba in pochissimo tempo. Fino a nuove indicazioni, quelli appena indicati dovrebbero essere i suggerimenti utili per tentare di raggiungere il proprio obiettivo, sempre sperando in scorte più significative della console nelle prossime settimane.