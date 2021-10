Zucchero in Follow You Follow Me dei Genesis: è il nuovo singolo in radio da venerdì 22 ottobre ed è il primo estratto dal nuovo album dell’artista. Per la prima volta Zucchero si cimenta con un disco di cover e annuncia l’uscita di Discover, in programma per il 19 novembre.

All’interno del progetto anche alcuni duetti con ospiti d’eccezione. Zucchero duetta virtualmente con Fabrizio De André ma anche con Elisa, Mahmood e con Bono. 14 in tutto le tracce del progetto che verrà aperto da Follow You Follow Me dei Genesis.

Zucchero ha lavorato ad una nuova ed inedita versione del celebre pezzo e ciò che proporrà ai fan sarà una rilettura coinvolgente di un brano ormai divenuto iconico, portato al successo dai Genesis.

Per il suo primo disco di cover, Zucchero ha deciso di mettersi a nudo, musicalmente parlando, e di presentarsi ai fan con una duplice anima: la miglior tradizione melodica italiana incontra le più profonde radici afroamericane per un progetto in cui l’artista si è divertito a spogliare e a rivestire alcuni dei brani più celebri del repertorio musicale.

Testo Follow You Follow Me dei Genesis

Compositori: Michael Rutherford / Phil Collins / Tony Banks