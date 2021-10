Zucchero annuncia un disco di cover. Discover di Zucchero sarà disponibile dal 19 novembre ed è il suo primo album di cover. Ad anticipare il disco sarà il singolo Follow you follow me, una rilettura di uno dei primi grandi successi a livello mondiale dei Genesis.

Il brano sarà in radio e negli store digitali da venerdì 22 ottobre nella personale ed inedita versione di Zucchero e non è che il primo tassello di un disco composto da 13 perle che diventano 18 nella versione deluxe.

Discover di Zucchero è un progetto ambizioso quanto vasto e vanta anche diverse collaborazioni. Prima tra tutte quella con Fabrizio De André sul brano Ho visto Nina volare. C’è Bono su Canta la vita (Let Your Love Be Known) ed Elisa sulla magnifica Luce (Tramonti a Nord Est). Mahmood duetta con Zucchero in Natural blues.

Discover unisce e mixa perfettamente le due anime di Zucchero attraverso la selezione di una serie di canzoni che le evidenziano. Da un lato la miglior tradizione melodica italiana e dall’altro le più profonde radici afroamericane.

Il ritorno live di Zucchero è in programma per il 2022 con i 14 show al’Arena di Verona previsti nei mesi di aprile e maggio.

Tracklist Discover di Zucchero (standard)

1. Amore adesso (No Time for Love Like Now)

2. Canta la vita (Let Your Love Be Known) con BONO

3. The scientist

4. Wicked game

5. Luce (Tramonti a Nord Est) feat ELISA

6. Follow you follow me

7. Natural blues feat MAHMOOD

8. Fiore di maggio

9. Human

10. Con te partirò

11. High flyin’ bird

12. Ho visto Nina volare feat FABRIZIO DE ANDRÉ

13. Lost boys calling

Queste le 5 tracce bonus in esclusiva per la VERSIONE BOX:

14. Old Town Road

15. Motherless Child

16. Lotus Flower feat HOTEI

17. Silent Night

18. Everybody’s Got To Learn Sometime feat BEN ZUCKER

Zucchero all’Arena di Verona

25 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 24 settembre 2020 e 25 aprile 2021)

26 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 25 settembre 2020 e 27 aprile 2021)

27 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 26 settembre 2020 e 28 aprile 2021)

29 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 22 settembre 2020 e 23 aprile 2021)

30 aprile 2022 – Arena di Verona (recupero data 23 settembre 2020 e 24 aprile 2021)

1 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 1 ottobre 2020 e 2 maggio 2021)

2 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 2 ottobre 2020 e 4 maggio 2021)

4 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 3 ottobre 2020 e 5 maggio 2021)

5 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 4 ottobre 2020 e 6 maggio 2021)

6 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 6 ottobre 2020 e 7 maggio 2021)

7 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 7 ottobre 2020 e 8 maggio 2021)

8 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 30 settembre 2020 e 1 maggio 2021)

10 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 27 settembre 2020 e 29 aprile 2021)

11 maggio 2022 – Arena di Verona (recupero data 29 settembre 2020 e 30 aprile 2021)