Il finale della prima stagione della comedy mystery di Disney+ ha risolto l’omicidio di Tim Kono preparando il pubblico per Only Murders in the Building 2. La serie tv segna il ritorno sulle scene di Steve Martin, attore e produttore insieme ai colleghi Martin Short e Selena Gomez, ed è stata pubblicata settimanalmente sulla piattaforma di streaming della casa di Topolino.

Dopo dieci episodi, gli abbonati a Disney+ hanno potuto risolvere insieme ai tre protagonisti il mistero sulla morte di Tim Kono, uno degli inquilini del loro affollato palazzo, nonché amico di vecchia data di Mabel (interpretata da Selena Gomez).

La serie ruota intorno a tre perfetti sconosciuti – l’ex attore televisivo Charles, l’ex regista di Broadway caduto in disgrazia Oliver, e l’artista Mabel – che scoprono di avere in comune la passione per i true crime, fino a quando non vengono coinvolti in un vero omicidio. Attraverso un podcast realizzato da loro, il trio comincia a indagare sulla morte di Tim Kono creando intorno a sé una cerchia di fan.

Dopo il sorprendente finale, c’è da chiedersi cosa potrebbe accadere in Only Murders in the Building 2, confermato da Disney nei mesi scorsi.

Attenzione: spoiler!

L’ultimo episodio ha svelato che Jan, la fidanzata di Charles, è l’assassina di Tim. I due in passato avevano una relazione, troncata quando lui l’ha lasciata. A quel punto, la musicista si è vendicata uccidendolo brutalmente. Proprio quando il mistero sembra essere risolto, ecco spuntarne un altro. Charles riceve un messaggio che dice a lui e Oliver di evacuare dall’edificio. Prima però si fermano da Mable, che scoprono coperta di sangue accanto al corpo della signora Bunny, l’amministratrice del condominio. La ragazza avverte che nulla è come sembra: infatti è inciampata addosso a lei mentre apriva la porta di casa, e si è ritrovata cosparsa del suo sangue. Non c’è molto tempo per riflettere poiché sopraggiunge la polizia che porta via i tre come sospettati di omicidio.

Qualcuno sta forse cercando di incastrare Mable, mentre, al contrario, c’è chi voleva salvare Charles e Oliver da una possibile accusa. Queste sono almeno due delle domande a cui Only Murders in the Building 2 dovrà cercare di rispondere.