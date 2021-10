Nonostante i numerosi annunci sono in molti a chiedersi perché da oggi 20 ottobre non si vede Rai Yoyo, Rai 5 e altri canali Rai come pure quelli Mediaset. Nonostante la campagna di informazione serrata che ha accompagnato la prima fase di switch off verso il nuovo digitale terrestre proprio in questa ultima parte di ottobre, esistono ancora dei dubbi su quanto stia accadendo in queste ore, tra l’altro in relazione a reti pure tanto seguite.

Come c’è stato modo di precisare non più tardi di pochi giorni fa, da oggi 20 ottobre si compie il passaggio dalla trasmissione dallo standard di compressione MPEG-2 a in MPEG-4. Si tratta della nuova codifica associata all’alta definizione che ora è adottata da numerosi canali Rai come quelli Mediaset, fatta eccezione per le emittenti ammiraglie più seguite.

Il perché oggi non si vede Rai Yoyo come Rai 5 e altri canali è presto detto. La codifica MPEG-4 funziona necessariamente su televisori compatibili, ossia quelli con cui finora è stato possibile guardare anche i canali in HD, quelli da 500 in poi per intenderci. Se, da queste ore molte emittenti non saranno più raggiungibili, si avrà la certezza di avere la necessità di un decoder o di un nuovo televisore.

Per la precisione, quali sono tutti i canali interessati dal cambiamento? Per la Rai non si vede Rai Yoyo ma anche Rai 4, Rai 5, Rai Movie, Rai Sport + HD, Rai Storia, Rai Gulp, Rai Premium, Rai Scuola. Per Mediaset sono interessati TGCOM24, Mediaset Italia 2, Boing Plus, Radio 105, R101 TV e Virgin Radio TV..

Va ricordato che probabilmente entro la prima parte del 2022 non si vedranno più in MPEG 2 neanche Rai 1, Rai 2, Rai 3, Rete 4, Canale 5 e Italia 1. Per il vero passaggio allo standard di trasmissione DVB-T2 per il nuovo digitale terrestre se ne riparlerà dal 1 gennaio 2023.