Ozark 4 esce a gennaio su Netflix, almeno con la prima parte. Come per altri format arrivati al capitolo finale (su tutti il fenomeno mondiale La Casa di Carta) lo streamer ha scelto di dividere l’ultima stagione in due volumi, così da sfruttare a pieno l’hype intorno al finale di serie e diluire l’effetto addio su più mesi.

Ozark 4 esce a gennaio coi primi 7 episodi, cui seguiranno successivamente altrettanti a conclusione della serie. Netflix ha annunciato che la prima parte sarà disponibile nel catalogo di tutti i Paesi in cui il servizio è attivo da venerdì 21 gennaio 2022, come conferma un teaser con le prime immagini della nuova stagione.

Ozark 4 esce a gennaio dopo un’attesa durata quasi un anno. La terza stagione del thriller drammatico sul riciclaggio, infatti, era stata rilasciata a fine marzo del 2020. Rispetto alle precedenti, la stagione conclusiva vanta in totale 4 episodi in più: Netflix ha voluto realizzare un ultimo capitolo più ampio per decidere il destino dei personaggi del dramma criminale.

Ozark 4 esce con la prima parte all’inizio del 2021 per poi concludersi certamente entro l’anno, anche se non è ancora dato sapere quando. In questa nuova stagione il fil rouge che lega i protagonisti alle loro ambizioni sarà sempre lo stesso, come preannunciano le frasi che accompagnano il teaser: “Il denaro è nella sua essenza la misura delle scelte di un uomo”; “Perché ho questa sensazione che sappiamo entrambi che faresti meglio a morire?“; “Le promesse non mantenute hanno avuto conseguenze”; e ancora: “A volte, se non vai avanti, muori”; ma anche: “Oggi è un inizio“. Ecco il teaser, che termina con uno sguardo a Jason Bateman e Laura Linney nei panni dei Byrdes nella stagione 4.

Lo scorso settembre una prima clip di Ozark 4 era stata rilasciata durante l’evento TUDUM di Netflix, dedicato alle serie e ai film più amati dal pubblico.