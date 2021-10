Unieuro sta proponendo una promozione su cui vale la pena fermarsi a riflettere: parliamo della combo che consente di acquistare il Samsung Galaxy A52s 5G scontato a 389 euro con in regalo le nuove cuffie Galaxy Buds 2 (dal valore commerciale di 149 euro), una volta inserite nel carrello e scelta la colorazione che più si preferisce. Il Samsung Galaxy A52s 5G è stato presentato ad agosto scorso, ed è quindi un dispositivo piuttosto recente, dotato anche di connettività 5G.

Il terminale include uno schermo SuperAMOLED Infinity-O da 6.5 pollici con risoluzione FullHD+ e frequenza di refresh rate a 120Hz, è spinto dal processore Snapdragon 778 5G, con 6GB di RAM e 128GB di storage interno (espandibile fino a 1TB tramite microSD). La fotocamera posteriore include quattro sensori, di cui il principale da 64MP con OIS, assistito da un ultra-wide da 12MP, uno di profondità da 5MP ed uno macro da 5MP (la selfie cam presenta un sensore da 32MP, collocato in un foro centrale sullo schermo). Sono inclusi il lettore di impronte digitali sotto lo schermo, una batteria da 4500mAh con supporto alla ricarica rapida a 25W, le connettività dualSIM, NFC, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.0 e jack per le cuffie da 3.5mm. Non manca la certificazione IP67 contro polvere e liquidi.

Le dimensioni generali ammontano a 159,9 x 75,1 x 8,4 mm, distribuite in un peso di 189 gr. Le colorazioni disponibili sono nero, bianco, verde chiaro e lavanda. Il fatto che lo shop online di Unieuro proponga il Samsung Galaxy A52s 5G al prezzo di 389 euro con in regalo le nuove cuffie true wireless Galaxy Buds 2 costituisce un grosso incentivo per gli utenti in cerca di uno smartphone di fascia media con connettività 5G. Ci penserete per caso? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo: saremo felici di dirvi la nostra a riguardo.